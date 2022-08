Com'era la nostra atmosfera 5 milioni di anni fa? Ce lo dirà l'Antartide

Un team di ricercatori degli Stati Uniti ha estratto con successo una carota di ghiaccio dalla Ong Valley in Antartide, scoprendo che contiene campioni dell'atmosfera terrestre fino a 5 milioni di anni fa. Nel loro studio, pubblicato su The Cryosphere, i ricercatori hanno anche spiegato cosa sperano di ottenere dalle analisi di quel campione.

La comunità scientifica ha perforato ed estratto sezioni di ghiaccio in Antartide per molti anni. Ma per quale motivo? L'idea è quella di studiare le bolle d'aria che sono rimaste intrappolate al suo interno, alcune delle quali risalgono anche a milioni di anni fa, così da saperne di più sull'atmosfera terrestre di allora.

Finora però, la maggior parte di questi campioni di carote è stata prelevata da siti nelle parti orientali dell'Antartide, poiché il ghiaccio vi si è depositato lentamente in strati nel corso di milioni di anni.

In questo nuovo studio invece, i ricercatori hanno scelto di perforare nella valle dell'Ong, situata nelle montagne trans-antartiche che, come suggerisce il nome, separano l'Antartide orientale da quello occidentale.

Il ghiaccio al suo interno è stato depositato da ghiacciai che sono lentamente scivolati giù dalle vette più alte e, secondo alcune ricerche precedenti, sarebbe potuto risalire a circa 5 milioni di anni fa.

Quindi, oltre ad essere molto più vecchio di quello raccolto nelle precedenti campionature, il ghiaccio nella valle di Ong si è rivelato essere anche meno spesso, il che ha significato che è stato molto più semplice ottenere un carotaggio utile poiché non richiedendo perforazioni molto profonde.

Il team di ricerca ha quindi effettuato i prelievi nelle estati del 2017 e del 2018, riuscendo ad accedere al materiale protetto sotto la roccia effettuando un carotaggio di ben ben 9,5 metri.

I test iniziali degli isotopi in esso contenuti hanno suggerito che l'età del ghiaccio poteva essere tra i 3 milioni ed i poco più di 5 milioni di anni. Inoltre, hanno anche scoperto che la calotta glaciale sotto le rocce in realtà comprendeva due lastre sovrapposte, suggerendo quindi la presenza di ben due ghiacciai avvolti, a milioni di anni di distanza, nello stesso sito.

Una curiosità: Isotopi come il neon, l'alluminio ed il berillio possono essere utilizzati come marker per i test dell'età perché sono stati generati dai raggi cosmici che si sono scontrati con le rocce soprastanti.

La ricerca scientifica è fondamentale in queste zone remote del nostro pianeta, ne sono la prova le grandi scoperte effettuate sotto i ghiacci, però ha sicuramente un alto costo fisico e mentale. Come quello pagato da alcuni scienziati isolati in Antartide che hanno avuto un effetto inaspettato al loro ritorno alla civiltà.