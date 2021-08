Com'era l'hardware della PlayStation 3? Lo spieghiamo nel nostro nuovo video!

Continua il nostro percorso tra le diverse, storiche console di casa Sony. In passato abbiamo visto com’era l’hardware della prima PlayStation , osservando nel dettaglio le sue capacità, passando poi per la retrospettiva e analisi della PlayStation 2. Ora, ovviamente, è la volta della PlayStation 3!

I nostri lettori più fedeli avranno certamente letto il nuovo speciale a cura di Patrizio Valeri sull’hardware della PlayStation 3, caratterizzato dal chip CELL il cui sviluppo venne avviato nel marzo 2001 richiedendo un investimento di oltre 400 milioni di Dollari per soddisfare le ambizioni del colosso giapponese: creare un chip che fungesse sia da CPU che da GPU.

La scelta poi fu differente, in quanto Sony decise di affiancare all’unità PowerPC dual-core firmata IBM un chip grafico prodotto da NVIDIA. Il risultato finale, sulla carta, doveva essere un mostro di potenza grazie ai suoi 10 core teorici, ma poi la sua gestione da parte dei team di sviluppatori si rivelò piuttosto complessa e, per questo motivo, non venne quasi mai sfruttata al massimo.

Insomma, una storia decisamente interessante da approfondire a dovere, sia per i fan del mondo PlayStation che per gli amanti della tecnologia in toto. Tutto ciò sarà possibile grazie al nostro ultimo video in merito a questo tema, disponibile in apertura a questa breve notizia; in alternativa, chi vorrà potrà leggere l’articolo dedicato all’hardware della PlayStation 3, da cui è tratto il video stesso.