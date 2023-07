Com'era fatto il primo iPhone? Torniamo indietro nel tempo

Gli iPhone che milioni di persone hanno nelle tasche, e gli iPhone 15 in arrivo in autunno, sono e saranno molto differenti dalla prima generazione lanciata da Apple nel 2007. Ma forse i più giovani non ricorderanno com’era il primo smartphone di Apple.

Presentato il 9 Gennaio 2007 al Macworld Conference & Expo da Steve Jobs in persona, l’iPhone 2G (o iPhone EDGE, o iPhone Original) è stato lanciato inizialmente negli USA e poi solo successivamente in Europa.

Il claim che ha accompagnato la campagna pubblicitaria è stato “This is only the beginning. Apple reinvents the phone”, ed effettivamente a giudicare dal riscontro e dall’impatto che hanno ottenuto i modelli successivi la previsione si è rivelata veritiera.

La leggenda vuole che l’iPhone sia legato ad un’intuizione di Steve Jobs, che comprese come gli utenti avessero bisogno di un nuovo dispositivo per ascoltare musica, telefonare e connettersi ad internet. Inizialmente il team realizzò diversi prototipi partendo dai modelli esistenti di iPod, ma dopo vari test alla fine si optò per un device con schermo multi-touch, senza tastiera e senza la necessità di utilizzare un pennino per interagire.

Proprio durante la presentazione Steve Jobs mostrò quella che era la visione di Apple per iPhone: un iPod con schermo touch, telefonia cellulare ed internet.

Il primo modello era basato su uno schermo LCD da 3,5 pollici con risoluzione di 320x480 pixel e densità di 163ppi, oltre che di processore targato Samsung, 128000MB di RAM, 4, 8 o 16GB di spazio di archiviazione e batteria da 1400 mAh in grado di offrire un’autonomia di 8 ore di chiamate.

Inizialmente però il modello da 16GB non era disponibile, e fu introdotto solo nel gennaio 2008 ad un prezzo di 499 Dollari, 100 Dollari in più rispetto alla variante da 8GB che a sua volta subì un taglio di prezzo.

