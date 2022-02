Com'era la prima penna stilografica della storia? Scopriamolo!

Oggi gli smartphone hanno sostituito molti oggetti, un tempo indispensabili. Basti pensare all’orologio, alla calcolatrice, o ancora ad una penna, ed è proprio dello stilo che oggi vogliamo parlarvi, ripercorrendo la storia dello strumento che ha scritto la storia. Ad oggi esistono penne create per lo spazio, ma come ha origine il calamo?

Un testo di fine X secolo, il Kitab al-Majalis wa 'l-musayarat, scritto dall’ismailita Qāḍī al-Nu‘mān, riporta che Al-Mu'izz li-Din Allah, un califfo fatimide, durante un viaggio nell’allor Egitto arabo, richiese una penna che non imbrattasse mani e vestiti. A seguito della richiesta, l’uomo sarà dotato di una penna che conteneva l’inchiostro in un serbatoio, in modo da poter capovolgere l’oggetto senza perdite.

Anche l’autore della Gioconda avrebbe costruito una penna a serbatoio: lo provano i famosi manoscritti di Leonardo da Vinci, in cui ci sono disegni con sezioni trasversali del suddetto strumento. Inoltre gli studiosi, hanno constatato che il tratto degli appunti del Codex si mantiene costante, invece del tipico segno irregolare e opaco, dovuto alla riimmersione della piuma d’oca.

Nel XVII secolo, l’inventore tedesco Daniel Schwenter, sulla rivista Deliciae Physico-Mathematicae, descrisse una oggetto formato da due piume: una penna faceva da serbatoio (l’inchiostro era contenuto grazie ad un tappo di sughero) all’interno dell’altra.

Per parlare di brevetti dobbiamo fare un altro salto temporale. Infatti, prima del XIX secolo, l’evoluzione della penna andrà a rilento a causa dell’incomprensione circa il reale ruolo della pressione sull’inchiostro e per la natura corrosiva dello stesso. Il primo brevetto ad avere successo commerciale è quello di John Scheffer del 1819, di cui abbiamo degli esempi della sua “Penographic”. Invece, il 25 maggio 1827, ricevette il brevetto francese (di cui si ringrazia l’utente del web “MariusOrion” per la pubblicazione online) Petrache Poenaru, un inventore rumeno. La sua penna stilografica aveva un fusto ricavato da una piuma di cigno.