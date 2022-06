Com'era fatto il prototipo del primo iPod? Non crederete ai vostri occhi

Dopo aver dato un ultimo saluto ai lettori mp3 più famosi e apprezzati di sempre nel nostro speciale sull'addio agli iPod, torniamo a parlare di questo iconico pezzo di tecnologia per una curiosità che potrebbe stupire più di qualcuno.

Infatti, di recente sono state pubblicate le foto del primo prototipo del primo iPod, racchiuso in un design a prova di leak degno delle migliori case automobilistiche. A differenza delle opere di camuffamento per automobilistiche, però, Apple poteva giocare su molte più dimensioni: non solo design, anche le dimensioni contano quando si tratta di un oggetto tascabile.

Quello che vedrete in calce è il prototipo di un primissimo modello di iPod affiancato dal dispositivo poi arrivato sugli scaffali. Come dicevamo, il rapporto dimensionale parla da solo e, sebbene un concept tanto generoso possa essere stato prodotto anche per facilitare le connessioni, molto probabilmente un simile approccio è stato scelto anche per depistare eventuali insider su quello che in pochi mesi sarebbe diventato un'icona non solo di tecnologia ma anche di stile.

Le immagini sono state pubblicate da Panic Blog, dove i ragazzi del team Panic hanno anche precisato che il prototipo sarebbe datato settembre 2001, solo poche settimane prima del reveal ufficiale. È, quindi, molto probabile che queste fattezze siano state scelte proprio per nascondere la "portabilità" del primo lettore tascabile di Cupertino.

