Com'era Windows 1.0? Gli enormi passi in avanti fatti dall'OS di Microsoft

Gli assidui frequentatori del Sistema Operativo di Microsoft saranno ormai ben abituati dalle sue funzionalità e dalla sua enorme compatibilità con i PC di tutto il mondo, ma com'era la prima versione di Windows?

La recente disponibilità di Windows 11 ha mischiato le carte in tavola ancora una volta, proprio nel momento in cui il pubblico di tutto il mondo aveva imparato ad apprezzare Windows 10 (e questa profonda affezione è tutt'ora confermata dai sondaggi, che vedono Windows 10 ancora saldamente in cima alle classifiche). Tuttavia, la storia dell'OS con le finestre affonda le sue radici nei primi anni '80, con la prima versione lanciata ufficialmente nel 1985.

Si trattava del primo, mastodontico passo di Microsoft verso l'informatica fatta di interfacce grafiche, finestre di dialogo e mouse, che avrebbero poi rivoluzionato il modo di intendere i Personal Computer. In effetti, queste piccole ma geniali aggiunte resero la curva di apprendimento molto più accessibile, con un impatto completamente stravolto sin dalla prima accensione rispetto ai sistemi basati su MS-DOS.

Windows 1.0 era compatibile con PC dotati di MS-DOS 2.0 e con 256 KB di RAM. Tante le limitazioni, a partire da un sistema di multitasking eccezionalmente ridotto rispetto agli standard moderni: basti pensare che non esisteva la possibilità di sovrapporre le finestre ma solo di affiancarle tra loro.

Le sue applicazioni principali erano quelle per la gestione della vita quotidiana, dal Calendario all'Orologio, passando per il Blocco note. Immancabile Paint, ma era possibile avere accesso al Prompt dei Comandi e ad altri strumenti come il Pannello di Controllo. Insomma, era proprio un altro pianeta, anche se già dalle prime iterazioni iniziò a prendere piede il formato "*.exe" che poi divenne un vero punto di riferimento per gli eseguibili su OS di Microsoft.

Per ripercorrere insieme le principali versioni di questo incredibile Sistema Operativo, vi suggeriamo di dare anche un'occhiata al nostro speciale sulla Storia di Windows.