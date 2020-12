Combattere il cambiamento climatico? Possiamo utilizzare alberi geneticamente modificati!

Al fine di combattere la crescente minaccia del cambiamento climatico globale, gli scienziati stanno cercando diverse soluzioni. Una di queste propone di di modificare geneticamente gli alberi in modo che possano aspirare rapidamente più carbonio dall'atmosfera. Si tratta di una cosa realmente possibile?

L'idea, si basa sul concetto base che: più alberi abbiamo, meno anidride carbonica viene rilasciata nell'atmosfera. Il risultato? Secondo gli esperti un pianeta più sano. Per la creazione di foreste naturali serve molto tempo - forse secoli -, quindi lo scienziato del servizio forestale canadese, Armand Séguin, suggerisce di accelerarne la crescita con alberi geneticamente modificati, tra le tante cose.

Inoltre, potrebbero sopravvivere meglio a nuove malattie o attacchi di parassiti (come ad esempio il fungo che potrebbe far scomparire per sempre le banane). Quello fatto da Séguin è ovviamente un discorso complicato, che ha già ottenuto consensi negativi da parte di altri esperti. Tuttavia, per gli scienziati che supportano l'idea, correre il rischio è meglio che non fare nulla.

Non si parla di "paure" blande, poiché la modifica genetica delle piante in natura potrebbe provocare del caos imprevisto lungo la strada. "Le piantagioni costituite da alberi con tassi di crescita accelerati sarebbero un grande e pericoloso esperimento che minaccia gli ecosistemi forestali", ha dichiarato Lucy Sharratt, coordinatrice del Canadian Biotechnology Action Network.

Per altri, invece, i potenziali benefici sono troppo buoni per essere semplicemente ignorati. Chi avrà ragione? Sicuramente il tempo (e soprattutto esperimenti ad hoc) potrà darci la soluzione perfetta per il problema... ma ricordiamoci che il tempo scorre.