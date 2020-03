Combattere la crisi climatica? Possiamo farlo a partire dal cibo

Una nuova ricerca pubblicata su Nature Food, mostra che c'è ancora tantissimo che possiamo fare per ridurre l'inquinamento da gas a effetto serra nel sistema alimentare. Lo studio afferma che sfamare le persone senza creare inquinamento da carbonio è possibile, ma richiederà la modifica di molti aspetti del sistema alimentare globale.

In passato, nei rapporti sul clima delle Nazioni Unite (ONU), le emissioni legate al cibo provenienti da agricoltura, trasporti, industria e consumi sono state riportate separatamente. Tuttavia, gli scienziati sostengono che "a meno che questi non siano concettualizzati come un insieme unificato, le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici associate al sistema alimentare sono probabilmente inefficienti e forse controproducenti."

Esaminando una vasta gamma di sistemi alimentari globali, dai principali produttori di materie prime e di bestiame ai piccoli sistemi agricoli, hanno scoperto che insieme all'agricoltura, la produzione alimentare e il trasporto rappresentano dal 21 al 37% delle emissioni totali di gas serra causate dall'uomo. Ma non è il dato più preoccupante: lo spreco alimentare, ad esempio, è responsabile dell'8-10% delle emissioni globali di gas serra. Ciò vuol dire che circa il 25-30% del cibo creato a livello globale viene sprecato.

Le misure tecniche, come il miglioramento della raccolta, dello stoccaggio e dell'imballaggio per mantenere gli alimenti freschi più a lungo, potrebbero svolgere un ruolo importante per abbattere questa tendenza. Inoltre, si potrebbe incoraggiare "l'accettazione dell'aspetto di frutta e verdura tutt'altro che perfetto" e abbassare i prezzi degli alimenti che stanno per scadere.

Ovviamente, gli autori dello studio esortano a mangiare più vegetali. La produzione di vegetali, infatti, produce meno emissioni di carbonio rispetto alla produzione di carne e richiede anche meno terra. Con la quantità di spazio rimanente, potremmo piantare nuovi alberi (visto che le foreste tropicali stanno perdendo la loro capacità di assorbire carbonio). L'effetto combinato potrebbe comportare una riduzione delle emissioni globali di oltre il 15%.

Come dimostrano i ricercatori, ci sono modi per nutrire più persone senza aumentare le emissioni, ma funzioneranno solo se tutti seguiranno queste nuovi convenzioni. "Le azioni volte a cambiare solo alcune delle componenti del sistema alimentare non risolveranno la crisi climatica", afferna Cynthia Rosenzweig, scienziata della NASA e autore principale dell'articolo. "Abbiamo bisogno di tutti gli attori e le istituzioni coinvolti nelle diverse parti del sistema alimentare per comprendere i loro ruoli e impatti e fare le scelte informate necessarie per una trasformazione diffusa."