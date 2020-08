Ecco la combinazione perfetta di caffè e pisolini per lavorare fino tardi

Il caffè è una delle bevande più utilizzate per svegliarsi e andare a lavoro o studiare con l’energia giusta, ma non sempre funziona da solo. A volte serve anche esercizio fisico, altre volte invece serve la combinazione perfetta di caffeina e pisolini, come hanno scoperto dei ricercatori dell’University of South Australia.

Per rimanere svegli fino a tardi senza sentirsi assonnati o crollare per la fatica, dei ricercatori australiani guidati da Dr. Stephanie Centofanti hanno scoperto che serve un mix di caffeina e riposo: lo studio ha coinvolto un numero di partecipanti non definito, ai quali sono stati offerti 200 mg di caffeina (circa 1-2 tazzine di caffè) giusto poco prima di 30 minuti di riposo tra le 3:30 di mattina e le 4:00; ad altri invece è stato somministrato un placebo per paragonare i risultati.

Rispetto a questi ultimi, coloro che si sono svegliati dal sonnellino dopo aver bevuto caffè hanno mostrato prestazioni e vigilanza migliori al risveglio. Questo perché la caffeina inizia a fare effetto proprio dopo il pisolino, prevenendo l’”inerzia da sonno” che solitamente causa quella stanchezza e quell’intontimento che rischiano di interrompere il lavoro e peggiorare le nostre performance dopo esserci alzati.

Come dichiarato dalla leader del team di ricerca, “spesso chi lavora durante il turno di notte è cronicamente privato del sonno a causa di un riposo interrotto e irregolare, e dunque si affida a strategie per cercare di aumentare la vigilanza come bere tanto caffè, senza però considerare i rischi sulla salute. Questa strategia (chiamata ‘caff-nap’, da caffeine + nap, ndr) potrebbe essere un’alternativa valida alle solite soluzioni”.

In effetti, altri studi hanno dimostrato come bere troppo caffè o ingerire troppa polvere di caffeina possa causare problemi seri. Dunque, meglio affidarsi a queste strategie alternative che rischiare di dormire poco e stare male.