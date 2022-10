La combo di Unieuro fa crollare il prezzo del TV LG QNED MiniLED 2022

Dopo aver approfondito le offerte Unieuro sui MacBook Air, è giunta l'ora di soffermarsi su promozioni relative ad altre tipologie di prodotti. A tal proposito, la catena coinvolta ha messo al centro di una combinazione di sconti un televisore LG QNED MiniLED di recente uscita.

Infatti, il modello LG 55QNED876QB, che presenta un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K, nonché il sistema operativo webOS, viene ora indicato come venduto a 1.034 euro sul sito Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente è possibile portare a casa il TV a un prezzo di 1.499 euro, dunque c'è uno sconto di base del 31%, che può far risparmiare 465 euro. Già così non è male, se si considera che si fa riferimento a un prodotto approdato sul mercato nel corso del 2022.

Tuttavia, per far calare ulteriormente il costo del televisore basta semplicemente fare clic sul tasto "Aggiungi al carrello", in quanto in questo modo si può usufruire di un risparmio extra del 5%. Alla fine, dunque, è possibile portarsi a casa LG 55QNED876QB a 982,30 euro, per uno sconto totale di 516,70 euro.

Si può quindi affermare che il prezzo del prodotto è crollato, anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali negozi online. Per intenderci, i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a 1.152,99 euro, mentre questo specifico modello non compare sul portale ufficiale di MediaWorld.