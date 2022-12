La combustione spontanea è possibile? C'è una macabra spiegazione

La combustione spontanea è un fenomeno che fa incendiare improvvisamente un corpo senza essere acceso da una fonte esterna. L'argomento è oggetto di numerose teorie e studi scientifici, ma attualmente la scienza non sembra essere d'accordo sull'idea che un corpo possa prendere fuoco dal nulla. La spiegazione è un'altra ed è più macabra.

"Se la combustione umana spontanea è un fenomeno reale perché non accade più spesso?" ha affermato Roger Byard, patologo dell'Università di Adelaide. "Circa 200 segnalazioni di tali eventi si sono verificate negli ultimi 300 anni. La realtà è che le persone bruciano, ma non spontaneamente."

Il più recente di questi casi sembra essersi verificato nel dicembre 2010, quando un uomo di 76 anni è morto bruciato sul pavimento del suo soggiorno in Irlanda. Un anno dopo, un medico legale ha stabilito ufficialmente che la dipartita del soggetto fosse stata causata proprio da una combustione spontanea.

Mentre la combustione umana è plausibile e possibile, l'idea che avvenga spontaneamente è un termine improprio: "Sì, i corpi delle persone bruciano, ma non c'è assolutamente alcuna prova che avvenga come combustione spontanea". I colpevoli più comuni sono le sigarette accese (vietate per sempre in Nuova Zelanda), le lampade o le candele.

Gli scienziati hanno cercato di spiegare questo fenomeno con quello che hanno chiamato "effetto stoppino". Solitamente le vittime sono obese e sono presenti fonti di calore esterne (appunto come candele e sigarette) e quando i vestiti iniziano a bruciare, il grasso presente nel corpo del soggetto inizierebbe a liquefarsi alimentando la fiamma.

"Puoi immaginare persone avvolte in coperte, bere alcolici e versare alcolici, che in pratica agiscono come un accelerante", afferma infine Byard. "Quello che succede è che lasciano cadere una sigaretta in questa enorme pozza di alcol, che poi si accende e brucia molto lentamente. Sappiamo che il grasso può effettivamente bruciare a temperature molto basse."

Insomma, nessun intervento divino (come si pensava in passato), ma solo sbadataggine.