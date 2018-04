Comcast sfida Fox: vuole acquistare Sky per 31 miliardi di Dollari!

La notizia relativa alla possibile volontà di Comcast di acquistare Sky è ormai presente sul web già da qualche mese, ma quello che sembrava essere un semplice rumor si è trasformato in realtà. Secondo quanto riferito dall'ANSA, infatti, il colosso americano sarebbe pronto a rilevare la pay tv di Murdoch.

Gli americani infatti avrebbero presentato un'offerta da 31 miliardi di Dollari per Sky, pari al 16 per cento in più rispetto ai 16,5 miliardi di Dollari che aveva messo sul piatto lo scorso dicembre Fox.

Immediata la reazione degli azionisti indipendenti, i quali hanno invitato il consiglio d'amministrazione ad accettare la nuova offerta piuttosto che quella presentata da 21st Century Fox qualche mese fa. Fonti vicine alla compagnia però fanno sapere che, almeno al momento, tutte e due le offerte sono "soggette alle condizioni preliminari e nessuna è in grado di essere messa a disposizione degli azionisti", e non lo sarà fin quando "non saranno soddisfatte le condizioni preliminari pertinenti", motivo per cui gli azionisti sono invitati a non agire.

I prossimi mesi quindi potrebbero essere incandescenti dal fronte Sky. La pay tv infatti potrebbe beneficiare in maniera importante di questo lungo braccio di ferro tra Fox e Comcast, con quest'ultima società che avrebbe tutto da guadagnare da un eventuale acquisto di Sky, dal momento che possiede già NBC, CNBC ed Universal, il che rende "Sky un asset unico che si sposa perfettamente con quelli che già possediamo", come sottolineato dal CEO Brian Roberts.

La palla ora però passa a Fox, che dovrà decidere se rilanciare o meno. La partita però è quanto mai aperta ed i risvolti sembrano essere tutt'altro che prevedibili.