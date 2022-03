Come, in questi 100 anni, la Russia non ha mai voluto rinunciare all'Ucraina

Non c'è nulla di nuovo nelle tensioni e nei conflitti che si stanno risolvendo oggigiorno. Gli ucraini hanno cercato di prendere le distanze dalla Russia per più di un secolo, ma la morsa di Mosca non ha mai allentato la presa.

All'inizio del XX secolo, l'Ucraina era contesa tra l'impero russo e quello austro-ungarico. La parte russa era ufficialmente conosciuta a Mosca come “Piccola Russia” e fu sottoposta a una serie di misure repressive per mantenerla tale. Quando gli ucraini iniziarono ad agitarsi per una maggiore autonomia, nel 1906, lo zar Nicola II reagì arrestando gli attivisti ucraini.

All'indomani della Prima guerra mondiale e della Rivoluzione russa, i nazionalisti ucraini cavalcarono l’onda inarrestabile di quegli eventi. Nelle guerre civili, etniche e di classe che seguirono, il nuovo esercito ucraino non ebbe la meglio su nessun fronte: a ovest persero contro i polacchi, che annetterono gran parte delle regioni della Volinia e della Galizia; a est, furono sconfitti dai bolscevichi, i quali obbligarono gli ucraini e gran parte del loro territorio ad aderire all’Unione Sovietica.

La prossima opportunità per l'Ucraina di staccarsi dalla Russia arrivò durante la Seconda guerra mondiale. Dopo l'invasione tedesca del 1941, alcuni gruppi nazionalisti ucraini si allearono con i nazisti, con la speranza che potessero aiutarli a raggiungere l'indipendenza.

A metà degli anni '50, erano cambiate molte cose. Stalin aveva ridisegnato i confini, costringendo la Polonia a cedere gran parte del suo territorio all'Ucraina: era uno stratagemma per ottenere più terre per l’Unione Sovietica, senza alzare troppi polveroni. Negli anni seguenti, i russi furono incoraggiati a migrare in Ucraina per promuovere una maggiore integrazione nel progetto sovietico. Queste sono le minoranze russofone che sono al centro della crisi odierna.

Le due nazioni sono così legate da condividere gli stessi veicoli militari. Infatti, onde evitare manifestazioni di "fuoco amico", i militari russi stanno utilizzando delle lettere sui carrarmati per riconoscersi tra di loro.

L'Ucraina non riuscirà ad ottenere l'indipendenza prima del crollo dell'Unione Sovietica, all'inizio degli anni '90. Ancora una volta, un momento di caos ha fornito l'opportunità: nell'agosto 1991, mentre i sovietici erano impegnati a sedare un colpo di stato, l’Ucraina annunciò unilateralmente la sua indipendenza.

Da allora le relazioni russo-ucraine non furono più le stesse. I nazionalisti russi si sono sempre sentiti traditi dall'Ucraina, che ancora considerano come la “Piccola Russia”. Anche Putin ha affermato che russi e ucraini sono "un solo popolo".

Nel 2014, il leader ucraino filorusso, Viktor Yanukovich, fu allontanato, in quanto provò ad ostacolare l’accordo che avrebbe avvicinato l’Ucraina all’Unione Europea, patto sostenuto da gran parte degli ucraini. Putin, in tutta risposta, marciò in Crimea, annettendola. La Russia ha anche fornito supporto militare ai separatisti russofoni stanziati in Luhansk e Donetsk.

Ciò che sta accadendo oggi in Ucraina costituisce un pericoloso precedente. Anche gli Stati baltici facevano parte della Grande Russia, le cui popolazioni includono anche minoranze russe. Se lo stesso tipo di aggressione si riproducesse contro questi paesi (che, a differenza dell'Ucraina, sono membri della Nato) le implicazioni per l'intera Europa potrebbero essere devastanti.

Informarsi circa i precedenti tra Russia e Ucraina è doveroso, nel momento in cui se ne volesse andare a parlare. Ad esempio, pochi giorni fa, fu attaccata la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma sappiamo davvero che cos'è?