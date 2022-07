Ecco come, in 15 anni, Ciro il Grande creò l'impero più vasto dell'Antichità, più di Roma

Quando parliamo di storia antica, noi occidentali ci sentiamo obbligati di fare questa fallace equazione: mondo antico uguale greci e romani. Sappiate che la civiltà greca e romana non è l’unica realtà a segnare questa convenzionale parentesi storica: l’Impero Persiano è stata la prima superpotenza dell’antichità.

Questo, però, era un qualcosa di impossibile per le tribù nomadi che brulicavano nell’attuale Iran. A cambiare le sorti della storia fu un grande sovrano: Ciro il Grande.

Il fondatore del Primo Impero Persiano (noto anche come Impero Achemenide) apparteneva alla tribù semi-nomade Pasargadae, che basava la propria economia sull’allevamento, nel sud-ovest dell'attuale Iran. Poco si sa della giovinezza o del lignaggio di Ciro il Grande.

Ciro unì i capi di altre tribù persiane e guidò una ribellione contro il re dei Medi, Astiage. Con l'aiuto di un generale medio disertore, Ciro sconfisse le forze di Astiage nella battaglia di Pasargadae e conquistò la capitale di Ecbatana nel 550 a.C.

L'ascesa di Ciro turbò Creso, re della Lidia, che occupava la metà occidentale dell'attuale Turchia. Mentre contemplava un attacco alla crescente potenza dell'ormai vicina Persia, Creso inviò un messaggero per consultare l’Oracolo greco a Delfi. "Se Creso va in guerra, distruggerà un grande impero", avrebbe riferito il medium agli dèi.

Incoraggiato dal messaggio divino, Creso guidò un enorme esercito attraverso il fiume Halys e attaccò i persiani nel 547 aC. Dopo una battaglia indecisa, Ciro sorprese le forze della Lidia in ritirata seguendole verso la capitale, Sardi. Ritirandosi all'interno delle mura di Sardi, i Lidi alla fine si arresero dopo un assedio persiano.

Quando gli aristocratici, responsabili del tesoro della Lidia, si ribellarono, Ciro fece giustiziare i ribelli e ridotti in schiavitù i loro seguaci. Il generale Arpago seguì la conquista della Lidia assediando brutalmente gli insediamenti greci in Ionia, costringendo molti a migrare in Italia e ad abbandonare intere città.

Con la crescita dell'impero persiano, il suo esercito si rafforzò. Cyrus sviluppò un corpo d'élite di guerrieri a cavallo che erano abili nel lanciare frecce durante il galoppo e dispiegò carri da guerra con lame attaccate alle ruote.

Dopo che il suo esercito sconfisse i territori a est della Persia, Ciro decise di conquistare l'ultima grande potenza rimasta nell'Asia occidentale: l'impero neobabilonese.

Nel 539 a.C., le forze persiane invasero il ricco e fertile impero, mettendo alle strette l'esercito babilonese per impadronirsi della strategica città di Opis, sul fiume Tigri. Una settimana dopo, l'esercito persiano raggiunse le mura di Babilonia, la città più grande del mondo antico, e la conquistò senza combattere.

Poco dopo la caduta di Babilonia, Ciro liberò gli ebrei babilonesi che erano stati costretti alla prigionia da Nabucodonosor II dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, 50 anni prima. Liberati dal loro esilio babilonese, molti tornarono nella loro casa spirituale a Gerusalemme. Il libro di Isaia nell'Antico Testamento esalta Ciro come "unto" da Dio per "sottomettere le nazioni davanti a lui e per spogliare i re della loro armatura".

Con la conquista dell'impero neobabilonese, l'impero persiano si estese dal Mar Egeo a ovest al fiume Indo a est. Ciro aveva creato uno dei più grandi imperi che il mondo antico avesse mai visto e poteva vantare il titolo di “re dell'universo".

Poco si sa della morte di Ciro, avvenuta intorno al 529 a.C. Secondo alcuni resoconti, morì per una ferita sul campo di battaglia durante una campagna militare alla frontiera orientale dell'impero. Il suo corpo fu restituito a Pasargadae, deposto in un sarcofago d'oro e seppellito in un'immensa tomba di pietra orientata verso il sole nascente.

A Ciro successe il figlio, Cambise II, che continuò ad allargare i confini dell'impero conquistando un'altra antica civiltà in Egitto. L'impero persiano rimase prospero e stabile per due secoli fino a quando cadde nel 330 a.C. sotto gli eserciti di Alessandro Magno.