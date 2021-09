Come avere il 5G Iliad? Copertura, offerte e prezzi di Settembre 2021

Con il passare dei mesi, continua a crescere la copertura del 5G in Italia e tra i molti operatori che hanno lanciato offerte ed incrementato la disponibilità c’è anche Iliad. Vediamo qual è lo stato e come fare per attivarla.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, mercoledì 29 Settembre 2021, l’unica offerta Iliad che dà accesso al 5G è Giga 120, che a 9,99 Euro al mese include 120 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati.

Attivandola, e pagando il costo una tantum di 9,99 Euro, si potrà godere del 5G della rete Iliad ma attenzione: è comunque necessario disporre di uno smartphone 5G e trovarsi in una delle aree coperte.

Iliad sottolinea che il proprio 5G è attualmente disponibile ad Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza, ma sta comunque lavorando per estenderlo anche in altre zone.

Per tutti i dubbiosi, rimandiamo al nostro approfondimento relativo alla presunta pericolosità del 5G, che è stata smentita anche dalle autorità e dagli studiosi. Secondo le ultime analisi,TIM è in vantaggio su tutti con il 5G in Italia, grazie ad una velocità media di 296,5 Mbps.