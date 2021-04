Come avere il 5G Iliad? Ecco le offerte disponibili ad Aprile 2021

Iliad già da tempo propone ai propri utenti varie promozioni che permettono di godere del 5G, la rete di nuova generazione che ormai da un anno è disponibile nel nostro paese. Vediamo qual è la situazione attuale e come avere il 5G di Iliad.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, domenica 11 Aprile 2021, è disponibile l’offerta Iliad Giga 100 che al prezzo di 9,99 Euro permette di avere 100 gigabyte di internet, appunto in 5G, e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Si tratta di un’ottima promozione rapporto qualità-prezzo, dal momento che 100 gigabyte di traffico in 5G a 9,99 Euro non sono pochi.

Ovviamente, per poter godere della nuova connessione è necessario disporre di un dispositivo compatibile, ma soprattutto di risiedere in una delle città in cui sono montati i ripetitori.

Iliad sottolinea che è al lavoro per incrementare la copertura del 5G, ma attualmente è disponibile ad Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Per la lista degli smartphone che supportano il 5G, vi rimandiamo invece alla nostra FAQ.

L’offerta in questione di Iliad non ha alcuna scadenza, dal momento che non si tratta di una promozione flash. L’attivazione può essere effettuata o online tramite la pagina dedicata o tramite uno dei punti vendita Iliad sparsi nel nostro paese.