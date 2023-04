Come abilitare l'allerta terremoti? Su Android bastano pochi tap

A partire dal 2020, Android ha lanciato Earthquake Alerts, un sistema in grado di determinare se si è in presenza di un terremoto lanciando un'allerta a tutti i dispositivi presenti in un'area più o meno distante dall'epicentro.

La differenza in casi di emergenza possono farla davvero i secondi e avere una notifica sul proprio smartphone potrebbe rivelarsi vitale per noi e per i nostri cari.

Se sul vostro dispositivo questo sistema non è attivo già in partenza, potete attivarlo manualmente a prescindere dal produttore e dal tipo di software: basta, infatti, avere Android ed entrare nelle Impostazioni dello smartphone.

A questo punto, scorrete la schermata fino a Sicurezza ed emergenza, che dovrebbe corrispondere alla medesima traduzione su tutti i device, e scorrete giù fino ad Allerte terremoti. In teoria, la funzione dovrebbe essere già attiva di default, ma se non lo è, potrete attivarla con un semplice tap.

Attualmente il sistema in Italia non è ufficialmente supportato, ma ricordiamo che nel 2020 Google identificò un terremoto nel milanese inviando una notifica a tutti i dispositivi presenti in zona.

Il sistema Earthquake Alerts di Google è operativo grazie a una partnership tra ShakeAlert (che rileva i sismi in California, Oregon e Washington) e Android per tutto il resto del mondo.