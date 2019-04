Come abilitare la modalità scura di Google Chrome su Windows 10

Google ha da poco iniziato il lancio di Chrome 74, la nuova versione del browser per Windows, Mac e Linux, che segna l'introduzione della nuova modalità scura per gli utenti Windows 10. La stessa modalità è arrivata lo scorso mese su macOS tramite Chrome 73 e riprende il funzionamento della controparte per il sistema operativo di Apple.

Il browser, quindi, abiliterà in automatico il tema scuro quando attivato sull'OS, rendendo di fatto l'interfaccia grafica dello stesso colore di quella di Windows.

Google però ancora non ha completato il rollout per tutti gli utenti di Chrome su Ten e, come affermato da un responsabile della community in un post pubblicato sul forum, "stiamo implementando questa funzione su un numero limitato di utenti di Chrome M74. Nel prossimo futuro sarà disponibile a tutti".

Per coloro che non vogliono aspettare, è stata pubblicata in rete una procedura semplice che consente di attivarla:

Cercare il collegamento per aprire Google Chrome e quindi aprire il pannello proprietà tramite il tato destro;

Inserire "--force-dark-mode" (senza le virgolette) nel pannello "collegamento" e la casella "destinazione";

Avviare Google Chrome.

In questo modo il browser si avvierà con la modalità scura abilitata. Chiaramente la procedura non dovrà essere effettuata se nel sistema operativo è già presente il tema scuro.