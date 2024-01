Come si accede a Slack? Tutto sulla piattaforma di produttività

Ormai i software per la collaborazione tra professionisti come Slack sono entrati nella vita di tutti i giorni di milioni di persone in ogni parte del mondo. Se ancora non sapete di cosa si tratta, però, non temete: ecco cosa è Slack e come accedere a un workspace sulla piattaforma.

Slack è una piattaforma espressamente pensata per la produttività, pur condividendo alcune funzioni con altri social network come Facebook e X. A differenza di questi ultimi, però, Slack è diviso in workspaces, o "spazi di lavoro", a cui non è possibile accedere liberamente: per farlo, infatti, avrete bisogno di un invito da parte di chi ha creato o gestisce lo spazio di lavoro. In altre parole, ciò significa che gli spazi di lavoro sono privati e non verranno mai invasi da utenti terzi: ciò li rende perfetti per aziende e professionisti.

Dunque, per entrare in uno spazio di lavoro su Slack avrete bisogno di un invito. Se la vostra aziende ha iniziato ad usare la piattaforma, un vostro superiore o un responsabile vi dovrà inviare una mail con l'invito al workspace destinato a voi e ai vostri colleghi. Una volta che avrete ricevuto la mail, dovrete semplicemente cliccare su "unisciti ora" e inserite il vostro nome e la vostra password. Se non avete già creato un account, vi verrà richiesto di crearne uno; altrimenti potrete accedere al vostro profilo esistente.

Una volta che avrete creato un account, dovrete riaprire la pagina di sign-in di Slack e inserire il vostro indirizzo mail. Fatto ciò, riceverete una mail con un codice di verifica, che dovrete incollare nella pagina web di Slack per confermare la vostra identità. Se avrete eseguito correttamente la procedura, avrete creato e verificato il vostro account Slack. Dopo aver effettuato il primo accesso, lo spazio di lavoro a cui siete stati invitati sarà visibile nella vostra pagina utente. Se avete un PC, inoltre, la pagina web vi chiederà di installare l'app di Slack, che vi tornerà certamente utile per tenere sotto controllo il lavoro che dovete svolgere.