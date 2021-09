Come accedere all'account Microsoft senza password? Ecco la procedura

E' notizia di qualche giorno fa che Microsoft ha pensionato le password per accedere ai propri servizi. Gli utenti potranno infatti scegliere dei nuovi sistemi per effettuare il login, senza inserire la password. Ma come fare? Ve lo spieghiamo noi.

La prima cosa da fare è scaricare l'applicazione Microsoft Authenticator su iOS o Android: l'app è disponibile in maniera completamente gratuita sui rispettivi store.

Una volta fatto ciò, non dovrete fare altro che aprirla ed accedere con le credenziali del vostro Microsoft Account. Completate il login inserendo l'eventuale codice di verifica che vi arriverà via mail o SMS a seconda di come avete configurato l'autenticazione a due fattori.

A questo punto vedrete nella schermata principale l'account "Microsoft" con sotto il vostro indirizzo email: fateci su tap. Vedrete "l'accesso senza password è stato disabilitato", a meno che non l'abbiate già attivato.

Ora dovrete collegarvi alla pagina account di Microsoft e quindi fare click su "sicurezza": il profilo vi invierà una notifica sul Microsoft Authenticator per farvi approvare il login. Nella pagina selezionate "opzioni di sicurezza avanzate" e quindi cliccate su "attiva" sotto "account senza password". Nell'informativa Microsoft vi informerà che "un account senza password riduce il rischio di phishing e di attacchi alle password": cliccate su avanti ed approvate su Microsoft Authenticator (sempre sul cellulare) la richiesta. Su schermo vedrete la conferma con tanto di "l'accesso senza password è stato abilitato".

Ricevete via mail la conferma di rimozione della password. Il gioco è fatto.