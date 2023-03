Come accedere ad Amazon Gaming Store in Italia? La sezione che potreste non conoscere

A pochi giorni dal lancio della prima componente da gaming Amazon, che ha suscitato l'interesse di molti, segnaliamo che in Italia è disponibile l'Amazon Gaming Store, un negozio ad hoc che come suggerisce il nome si rivolge esclusivamente ai prodotti per il gaming.

Collegandovi direttamente sulla pagina dedicata su Amazon Italia, avrete la possibilità di accedere ad un vero e proprio store ad hoc dedicato ai prodotti da gaming, dove è possibile filtrare in maniera istantanea i dispositivi.

Nella sezione "PC Gaming" trovano spazio portatili, pc desktop, monitor, componenti, accessori, router ma anche giochi per pC.

Spostandovi verso il basso invece nella sezione "Console e videogiochi" avrete la possibilità di acquistare Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, TV ed home theater, giochi per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Chiaramente, sempre per i gamer non mancano i prodotti VR, per il retrogaming, ma anche carte con credito per gli store e merchandising a 360 gradi.

Amazon ha anche preparato una guida ai regali per il gamer per i meno esperti: si tratta di un tool che consente di trovare il regalo perfetto per una persona cara appassionata di videogiochi. Anche in questo caso è possibile scegliere il budget e la tipologia di dispositivi e console desiderata.