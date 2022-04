Come accedere alla nuova categoria segreta di Netflix su TV, PC, smartphone e tablet?

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Netflix ha aggiunto una nuova categoria al suo catalogo anche in Italia. Si tratta degli “Short-Ass Movies”, vale a dire quei film con durata inferiore all’ora e mezza. Ma come si accede?

Gli Short-Ass Movies non sono visibili come tipologia di film nell’applicazione o da web, ma ci sono alcuni metodi molto semplici che consentono di applicare tale filtro e quindi accedere a tali contenuti in maniera semplice ed immediata.

Da PC potete accedervi semplicemente cliccando su questo indirizzo, che è valido anche per tablet e smartphone: se avete l’applicazione installata sul vostro dispositivo, facendo click sul link verrete reindirizzati in automatico all’app ed alla sezione in questione.

Se invece siete in possesso di un dongle, o se avete l’app installata su Sky Q o simili, la ricerca va fatta a mano: in tal caso dovrete spostarvi nel campo di ricerca e quindi cercare “Short-Ass Movies”: l’app vi restituirà un tab che reindirizzerà in automatico alla sezione dove troverete tutti i contenuti che vanno a comporre questa categoria.

La scelta di includere questa sezione è nata dopo lo sketch del Saturday Night Live dove Pete Davidson, Simon Rex, Gunna e Chris Redd avevano ironizzato sulla durata eccessiva di alcuni film, che durano anche oltre 3 ore.