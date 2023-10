Come accedere ai drop di Twitch? È molto semplice dall'app ufficiale

In seguito all'annuncio di alcune importanti novità per gli streamer di Twitch, è giunto il momento di tornare a dare un'occhiata alle funzionalità della piattaforma di proprietà di Amazon. Infatti, non tutti potrebbero aver dato un'occhiata come si deve alla possibilità di riscattare i drop di Twitch mediante pochi tap.

Venire a conoscenza delle iniziative attive, approfondire lo stato di sblocco delle ricompense e riscattare queste ultime è infatti un gioco da ragazzi a partire dall'applicazione ufficiale di Twitch per dispositivi mobili, ad esempio nella versione scaricabile dal Play Store di Android. A tal proposito, potreste non averlo notato, ma facendo tap sull'icona dell'account collocata in alto a sinistra risulta poi possibile spostarsi nella scheda "Drop".

È in quest'ultima che si può prendere visione, tramite l'area "Inventario", di tutti gli oggetti ottenuti guardando live su Twitch. Tra l'altro, nel caso in cui ci sia qualche altro passaggio richiesto per ottenere i drop, a partire da questa sezione risulta possibile collegare rapidamente gli account di gioco. Insomma, è tutto guidato e non dovreste dunque riscontrare problemi nel procedere.

Una delle possibilità più interessanti risiede però nell'area "Tutte le campagne", visto che tramite quest'ultima si può tenere d'occhio quali sono i drop ottenibili in questo momento, conoscendo anche le tempistiche di inizio e fine delle campagne. Una volta premuto, dunque, sul riquadro del gioco di vostro interesse, potrete dare un'occhiata alla procedura per ottenere i drop coinvolti, così come vi verranno proposti collegamenti rapidi a canali live partecipanti all'iniziativa.

Insomma, non avete più scuse per non ottenere skin e simili legate ai vostri giochi preferiti, adesso che sapete come procedere direttamente da smartphone e tablet. Per il resto, se cercate maggiori dettagli su questa possibilità, potrebbe farvi piacere consultare direttamente le linee guida ufficiali di Twitch.