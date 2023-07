Come accedere a Google Bard in Italia? Il chatbot IA è arrivato da noi

Dopo settimane di attesa, Google Bard è arrivato anche in Italia. Qualcuno, però, potrebbe sentirsi confuso: come si fa ad accedere a Google Bard dal Bel Paese? L'IA di Big G non è integrata nel browser di Chrome (come Bing AI su Microsoft Edge), ma ha una web app tutta sua, un po' come ChatGPT: ecco come utilizzarla.

Per accedere a Google Bard dall'Italia vi basterà recarvi sul sito web dell'IA di Google, sulla cui homepage potrete notare che Bard è ancora in versione "sperimentale": come tutte le altre versioni accessibili dal resto del globo, dunque, anche il Chatbot giunto in Italia è in versione beta, e richiederà ancora mesi (o forse anni) di allenamento da parte degli utenti per ricevere una release ufficiale da parte di Big G.

Non a caso, a caratteri quasi-cubitali, sulla pagina di accesso al tool abbiamo la scritta "Ti presentiamo Bard: il tuo utile collaboratore creativo per liberare la tua immaginazione, migliorare la tua produttività e dare vita alle tue idee. Bard è un'IA sperimentale e potrebbe fornire risposte imprecise o inappropriate. Puoi contribuire a migliorare Bard lasciando un feedback." Se neanche questo avviso vi spaventa, però, potete testare il Chatbot cliccando su "Prova Bard" e accettando i termini del servizio di Google.

Dopo aver effettuato questo passaggio, entrerete nell'ambiente di lavoro di Google Bard. Una volta accettato l'ennesimo avviso in cui vi viene spiegato che l'IA potrebbe prendere delle "cantonate" clamorose, sarete pronti a chattare con l'Intelligenza Artificiale. Quest'ultima, inoltre, si presenterà dicendovi: "Sono Bard, un grande modello linguistico di Google AI. Sono addestrato su un enorme set di dati di testo e codice e posso generare testo, tradurre lingue, scrivere diversi tipi di contenuti creativi e rispondere alle tue domande in modo informativo. Sono ancora in fase di sviluppo, ma ho imparato a svolgere molti tipi di attività".

Sfortunatamente, a differenza delle funzioni web-based di Bing AI, Bard non può ancora accedere al web per le sue ricerche. Si tratta di un limite che l'IA di Google condivide con ChatGPT e che la fa rimanere un passo indietro rispetto a quella di Microsoft. Con ChatGPT, inoltre, Bard condivide anche gran parte dell'interfaccia: se sapete utilizzare il tool di OpenAI, insomma, anche quello di Mountain View risulterà di immediata comprensione.