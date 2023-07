Come accedere a Mastodon? Non dimentichiamoci dell'alternativa a Twitter e Threads

L’incredibile successo ottenuto da Threads ha fatto cadere nel dimenticatoio quello che per molti mesi è stato il principale concorrente di Twitter, dopo l’acquisto da parte di Elon Musk. Stiamo ovviamente parlando di Mastodon, che ha attirato diverse aziende dopo le prime decisioni di Musk su Twitter.

Pur presentandosi in maniera simile a Twitter, Mastodon funziona differentemente. Siamo infatti di fronte ad un social network che si basa sul così detto fediverso, ovvero un universo virtuale in cui sono presenti vari siti che a loro volta possono comunicare tra loro. Mastodon dà proprio la possibilità di iscriversi a migliaia di siti con server indipendenti e regole proprietarie che comunicano tra loro tramite una rete decentralizzata.

Per iscriversi a Mastodon non serve chissà cosa: una volta scelto un server (ne esistono tantissimi), è necessario creare un nome utente che andrà a comporre il proprio indirizzo personale, impostare una password, quindi accettare i termini del servizio e le regole del server e confermare il tutto via mail.

A questo punto, vale a dire quando il proprio profilo è attivo, si possono seguire persone, inviare loro messaggi e pubblicare contenuti. È disponibile anche un’applicazione mobile gratuita sia per iOS che Android che permette di accedere al proprio profilo ed al proprio feed.