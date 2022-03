Come accedere al menu segreto Samsung? Come fare in poche mosse

Molti utenti Android saranno al corrente della possibilità di sbloccare delle funzionalità nascoste. Di recente, ci siamo occupati di scoprire come accedere al menu segreto Xiaomi, ma non tutti sapranno che anche i device Samsung nascondono questa particolarità.

Infatti, oltre alle classiche opzioni presenti tra le impostazioni in chiaro, sugli smartphone del colosso sudcoreano esiste un menu di diagnostica invisibile.

Rispetto alla classica interfaccia Android, in questo menu dalla grafica a dir poco essenziale, sarà possibile accedere a una serie di test specifici per verificare l'integrità delle componenti, come lo schermo, l'input touch, l'altoparlante, la fotocamera e i motori per la vibrazione.

Questi test non sono raggiungibili neanche tramite lo sblocco delle opzioni sviluppatore, che di solito è accessibile dopo una serie di tap sulla voce "Numero Build" presente nelle informazioni di sistema.

Per accedere a questo curioso menu, basterà sbloccare lo smartphone, aprire l'app Telefono e comporre al posto del numero questo codice: "*#0*#". Se sul dispositivo non sussistono blocchi regionali specifici, verremo catapultati nella sezione diagnostica in pochi istanti. Dopo aver curiosato tra le varie opzioni a disposizione, per uscire basterà premere sul tasto Home o ripetutamente su Indietro. In alcuni casi, potrebbe essere necessario premere e mantenere premuto il tasto Power per poi tornare alla dashboard tramite il tasto Home. A ogni modo, non si tratta di un Menu fondamentale per tutti gli utenti, perciò si raccomanda cautela nel suo utilizzo.

Per chi non lo sapesse, anche Windows 10 nasconde un Menu segreto, raggiungibile però in maniera più complessa.