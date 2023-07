Come accedere alle nuove emoji 3D di Windows 11? È semplicissimo!

Già diversi mesi fa, Microsoft aveva promesso che le Emoji 3D per Windows 11 sarebbero arrivate molto presto su tutti i PC aggiornati al nuovo sistema operativo. Ebbene, in occasione della Giornata Mondiale delle Emoji, Microsoft ha iniziato il rollout delle Emoji 3D con la build 25905 di Windows 11, attualmente disponibile nel canale Canary.

Per accedere in anteprima alle Emoji 3D di Windows 11, dunque, dovrete scaricare e installare l'ultima build in versione Canary del sistema operativo. Vi ricordiamo che il canale Canary è quello in cui si trovano le build del sistema operativo meno stabili, perciò il consiglio è quello di procedere al download della versione 25905 di Windows 11 solo su un PC secondario e solo se avete già dimestichezza con il sistema operativo di Microsoft.

La prima cosa da fare per scaricare le build Canary di Windows 11 è iscrivervi al programma Insider di Microsoft. Per farlo, dovrete semplicemente visitare l'apposito sito web del colosso di Redmond e registrarvi con il vostro account Microsoft, quindi riavviare il PC (o i PC) connessi al medesimo profilo.

Fatto ciò, potrete aprire le Impostazioni del PC, quindi cliccare su Windows Update e scendere fino a "Programma Windows Insider". Una volta entrati in questo sotto-menu, dovrete semplicemente scegliere di ricevere le build destinate al canale Canary anziché quelle del canale Dev e del canale Beta, e il gioco sarà fatto.

Dopo aver modificato questa impostazione, infatti, dovrete poter vedere, scaricare e installare la Build 25905 di Windows 11 dalla pagina di Windows Update delle Impostazioni del PC. Se non doveste vedere la build, vi basterà operare un refresh manuale della ricerca aggiornamenti o, al più, riavviare nuovamente il PC.