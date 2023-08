Come accedere al PC Windows 11 senza password? Alcune possibilità

Dopo aver imparato a cambiare username su Windows 11, vediamo come fare a liberarci dall'assillo delle password, che nei prossimi anni si spera possano diventare solo un lontano passato per il mondo della sicurezza informatica.

Esistono diverse opzioni, in realtà, che ci consentono già di liberarci dalla digitazione della password ogni volta che cerchiamo di accedere al nostro account.

Le prime opzioni, banalmente, riguardano il riconoscimento dell'utente attraverso altri metodi. Se avete un notebook dotato di webcam con sensore IR, per esempio, potrete configurare Windows Hello per riconoscere il vostro volto. Per farlo, non dovrete fare altro che entrare nelle Impostazioni (Tasto Windows + I) e spostarci dal menu laterale su Account. Una volta dentro, scegliamo Opzioni di Accesso e successivamente Riconoscimento Facciale (Windows Hello).

Se il vostro PC è dotato di sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali, dalla stessa schermata potrete scegliere Riconoscimento dell'impronta digitale (Windows Hello) per fare a meno delle password utilizzando il vostro dito.

Ultimo, ma non per importanza, potrete anche rimuovere il controllo dell'accesso. Per farlo, vi serve uno smartphone Android o iOS (occhio a scaricare SOLO app ufficiali, qui i link al Play Store di Google e all'AppStore per dispositivi Apple).

Installatela e apritela. Effettuate il login con l'account Microsoft utilizzato su Windows 11 e completate la configurazione. Dopodiché, da questo link inviate l'approvazione allo smartphone e aspettate il caricamento della pagina.

Adesso, alla sezione Sicurezza Aggiuntiva, potrete scegliere Sì alla voce Account senza password.

Da questo momento in poi potrete accedere tramite chiave di sicurezza, soggetta ad approvazione da parte del vostro smartphone.