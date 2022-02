Come accedere a Peacock su Sky? Il servizio di streaming gratis debutta oggi

Come ampiamente preannunciato, è disponibile da oggi Peacock in Italia, il nuovo servizio targato NBCUniversal che porta con se un'ampia gamma di contenuti nel catalogo di Sky On Demand e su Now. Ma come si fa per sfogliare il catalogo?

Dal decoder Sky Q l'accesso è molto semplice: collegandovi oggi alla homepage del vostro decoder, vedrete comparire il banner gigante che vi rimanda direttamente alla sezione ad hoc. Tuttavia, probabilmente, nel corso dei prossimi giorni tale banner sarà sostituito per mettere in evidenza le altre novità in arrivo dal fronte Sky.

La pay tv ha deciso di adottare un approccio utilizzato già in passato per altri servizi. Per accedere rapidamente al catalogo di Peacock (che comunque è in espansione e nel corso dei prossimi mesi sarà ancora più ricco), potete spostarvi nella sezione app e quindi selezionare l'icona di Peacock, che comparirà al fianco di quelle di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e simili. Vi basterà premere il pulsante centrale del telecomando ed il gioco è fatto: il decoder mostrerà tutti i contenuti di Peacock.

Ricordiamo che possono accedere a Peacock, in maniera completamente gratuita, tutti i clienti Sky che hanno sottoscritto il pacchetto Sky TV, ma anche i clienti Now con Pass Entertainment.