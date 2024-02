Come accedere a Snapchat su computer? Su PC ci sono ben due possibilità

Oltre al recente lancio del chatbot "allucinato" su Snapchat, il social network multimediale offre ai suoi fedeli appassionati anche altre funzionalità, tra cui la molto utile modalità desktop, che consente di accedervi anche dal PC.

Per entrare su Snapchat sul vostro monitor principale, avete due alternative. Proprio come WhatsApp e altre piattaforme social, infatti, l'app a tinte gialle propone una doppia modalità di accesso via desktop.

La prima è quella tradizionale via browser, quindi la cosiddetta modalità web. Per entrare nel vostro account non dovrete fare altro che lanciare questo link direttamente dal vostro browser preferito e inserire i dati d'accesso a Snapchat.

In alternativa, esiste anche un'app Snapchat Desktop per un'esperienza social ancora più stabile, fluida e completa. Per scaricare e installare l'applicazione di Snapchat su PC, vi basterà accendere il PC, entrare sull'app Microsoft Store preinstallata su Windows 11 e cercare "Snapchat" nel campo di ricerca.

Se preferite andarci direttamente da questa notizia, allora potete cliccare sul link dedicato che vi indirizzerà proprio alla pagina di Snapchat sul Microsoft Store. Adesso dovrete installare l'app tramite il bottone Installa, che farà aprire un popup di sistema: da questa finestra premete Ottieni e il gioco è fatto. Una volta completato il processo lanciatela e, infine, effettuate il collegamento con il vostro account Snapchat inserendo le vostre credenziali.