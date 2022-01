Come accedere alla mia Tessera Sanitaria? Ecco cosa serve e quali servizi garantisce

Continuiamo a parlare della Tessera Sanitaria, il documento che certifica la copertura sanitaria e che nell'ultimo anno è diventato centrale anche per i vaccini ed il green pass. Dopo aver spiegato come avere rapidamente la Tessera Sanitaria, ci soffermiamo su un altro aspetto: come accedere al documento.

Analogamente a quanto fatto per gli altri sitemi della Pubblica Amministrazione, anche la Tessera Sanitaria si è digitalizzata e già da qualche tempo è disponibile a livello nazionale il Sistema Tessera Sanitaria, accessibile attraverso questo indirizzo.

Si tratta di un sito web a cui si può accedere tramite SPID o tramite le credenziali della Carta Nazionale Servizi (qui spieghiamo come fare per attivare la Carta Nazionale Servizi) e che include un'ampia gamma di funzionalità.

Con il via alla pandemia, il Sistema Tessera Sanitaria si è adattato e con la sezione Covid-19 permette di accedere ai servizi offerti per l'emergenza epidemiologica. Tuttavia, è possibile anche accedere ai piani terapeutici, al fascicolo sanitario elettronico (dove disponibile), ma anche ai certificati di malattia, le spese sanitarie e le ricette elettroniche, oltre che alla pagina relativa alle esenzioni da reddito.

Sempre tramite lo stesso sito, inoltre, è anche possibile recuperare i dati della Tessera Sanitaria online, anche da cellulare se non siete provvisti di un PC.