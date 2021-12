Come accedere ai The Game Awards 2021 nel Metaverso? I rapidi passaggi

Mentre i rumor sui The Game Awards 2021 impazzano in rete, arriva un annuncio che risulterà inaspettato per qualcuno: la cerimonia avrà luogo anche nel Metaverso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, per l'occasione Geoff Keighley e soci hanno ben pensato di mettere a disposizione degli utenti un'esperienza all'interno del Metaverso. Più precisamente, verrà essenzialmente "ricreata" la zona del red carpet dell'attesa cerimonia (e non solo) utilizzando la piattaforma Core.

Per chi non lo sapesse, quest'ultima si può scaricare su PC tramite lo store di Epic Games e racchiude al suo interno miriadi di produzioni realizzate dalla community. Spesso si fa riferimento a "titoli minori", ovvero a esperimenti più che a reali giochi (la libertà creativa è dunque pressoché totale), ma in realtà qualche perla non manca. In ogni caso, si tratta di una piattaforma free to play simile per certi versi a Roblox e Dreams, quindi potreste volerci dare un'occhiata.

Per quel che riguarda i The Game Awards 2021, gli utenti saranno in grado di prendere visione dell'intero evento direttamente all'interno di Core, oltre che di muoversi all'interno di un ambiente virtuale dedicato alla cerimonia. Si fa riferimento anche a un possibile after party che vedrà la presenza di un non meglio precisato DJ, nonché a "qualcosa" che accadrà durante l'evento per cercare di rendere l'esperienza più immersiva. Se volete dare un'occhiata al progetto, potete farlo semplicemente entrando su Core e avviando il gioco Axial Tilt (potete trovarlo anche tramite l'apposita funzionalità di ricerca di Core, accessibile premendo il pulsante Esc a partire dal mondo principale).

Come potete vedere negli screenshot che abbiamo catturato presenti a corredo della notizia, al momento in cui scriviamo è già stato preparato il "palco" (lo troverete subito una volta avviato Axial Tilt: basta entrare nell'edificio principale). Insomma, non resta che attendere l'inizio dei The Game Awards 2021, che quest'anno prenderanno il via alle ore 02:00 italiane del mattino tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al nostro approfondimento relativo ai The Game Awards 2021.