Come accendere TV e decoder con un solo telecomando?

Praticamente in tutte le abitazioni sono ormai presenti da anni decoder e TV in accoppiata, che si traducono nella necessità di utilizzare due telecomandi per gestire gli apparati: uno per la TV ed uno per il decoder che consente di cambiare canale. Ma c'è un modo per farlo con uno solo.

In soccorso infatti arriva la tecnologia HDMI CEC, che è praticamente onnipresente sugli apparecchi elettronici di nuova generazione. CEC sta per Consumer Electronics Control e permette di gestire, solo con un telecomando, i dispositivi collegati tramite HDMI.

Ad esempio, se il decoder collegato alla porta HDMI supporta il CEC, tenendo premuto il pulsante di accensione si può accendere anche il televisore o spegnarlo, ma anche regolare il volume e fare altro. Senza toccare il telecomando del TV.

L'aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che non è necessario un cavo ad hoc: è solo necessario che dispositivo supporti l'HDMI CEC. Tutti i cavi HDMI sono compatibili con lo standard CEC, me per quanto riguarda i televisori consigliamo comunque di controllare le impostazioni interne per verificare che sia attivato.

In fase di acquisto consigliamo di verificare la scheda tecnica per sicurezza, ma ormai la maggior parte di TV e decoder di nuova generazione supportano lo standard HDMI CEC.

Sempre legato al mondo dei decoder e del DVB-T2, consigliamo di consultare la nostra guida che spiega come trasformare la TV in DVB-T2, dal momento che lo switch off al nuovo digitale terrestre è ormai in corso.