Come acquistare Bitcoin? Farlo è più semplice di quanto si immagini

Sempre più in alto di valore, la madre di tutte le criptovalute sembra inarrestabile, sfiorando addirittura la quota dei 50.000 dollari per un singolo Bitcoin. Per quanto possa sembrare complesso, investire in questa moneta virtuale non solo è possibile, ma è anche estremamente semplice.

Il primo passo da compiere per entrare nel mondo delle criptovalute è quello di aprire un portafogli elettronico. Esistono moltissime piattaforme in grado di gestire i nostri risparmi sotto forma di Bitcoin in giro per il mondo, ma una delle più facili e sicure al mondo è senza dubbio Binance.

Si tratta di un portale in grado di offrirci un buon livello di sicurezza nella gestione delle nostre finanze, oltre a permetterci di acquistare tantissime criptovalute differenti.

Prima di poterlo fare però è necessario registrarsi al sito ed effettuare la verifica della propria identità. Ci verranno richiesti i dati personali e la fotografia fronte/retro di un documento di identificazione in corso di validità. Attualmente, dopo la folle impennata del Dogecoin, tutte le principali piattaforme di questo tipo hanno rallentato le tempistiche di approvazione, perciò potrebbe volerci del tempo prima di venire approvati.

Una volta approvati dal sistema, si potrà procedere al deposito del capitale che abbiamo deciso di investire tramite Bonifico bancario (SEPA), Carta di Credito o altri metodi di pagamento internazionali come iDEAL o Wallet Advcash, che però prevedono una commissione.

A questo punto, sarà possibile effettuare lo scambio di moneta in modalità Spot, digitando l'accoppiata di valuta a cui siamo interessati nell'apposito campo di ricerca, nel nostro caso BTC/EUR.

Una volta acquistato il capitale desiderato, si potrà sempre tornare indietro tramite la modalità di vendita, sia in Euro che in altre valute, utilizzando in quest'ultimo caso l'accoppiata desiderata, ad esempio BTC/BUSD. Ovviamente non esiste una modalità di reso, perciò tornare indietro comporterà una variazione nel saldo, a seconda della quotazione in quel preciso istante.

Occorre però chiarire che le criptovalute, soprattutto in questo periodo storico, sono estremamente volatili e per investire capitale in esse è quanto mai necessario avere un know-how iniziale e sapere quali sono i rischi a cui si va incontro.