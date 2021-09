Come acquistare il decoder DAZN per il digitale terrestre? Prezzi e procedura

Poco prima del via alla nuova stagione di Serie A, è stato lanciato il decoder di DAZN per il digitale terrestre. Soprannominato DAZN TV Box, si tratta di un dispositivo che abilita la visione del DAZN Channel su digitale terrestre. Ma come si fa per acquistarlo?

L'acquisto può essere effettuato esclusivamente sul sito Digiquest al prezzo fisso di 139,99 Euro + spese di spedizione. Come si potrà notare collegandosi al sito web in questione, però, prima di essere reindirizzati alla pagina d'acquisto del set-top-box, vengono richiesti dati come la provincia, città ed indirizzo di residenza. Il motivo è spiegato poco sopra: DAZN TV Box, infatti, è disponibile in priorità per tutte quelle zone che non hanno accesso ad internet a banda ultralarga.

Nella documentazione ufficiale la piattaforma evidenzia che "in caso di connessione internet insufficiente DAZN TV BOX rileva e supporta il passaggio automatico ad un canale lineare sul Digitale Terrestre con programmazione definita da DAZN in base ai contenuti disponibili. DAZN TV BOX funziona tramite connessione internet e presuppone anche impianto di antenna terrestre installato".

Una volta ricevuto a casa il decoder, basterà inserire i dati dell'abbonamento (che non cambierà anche se si effettua la visione tramite digitale terrestre) ed il gioco è fatto. Occorre precisare che il decoder rappresenta un'opzione di backup in caso di assenza di connessione, ed attiva a visione del DAZN Channel che è trasmesso alla numerazione 409.