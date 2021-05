Come acquistare un televisore con la legge 104? Ecco le agevolazioni previste

Con la legge n.104/1992, lo Stato Italiano ha previsto una serie di agevolazioni per sostenere coloro a cui è stata riconosciuta. Tra le tante possibilità, ce ne sono anche alcune collegate all'acquisto dei televisori.

Come evidenziato dal sito web La Legge Per tutti, infatti, se si è in possesso di un certificato che accerta la disabilità ed una prescrizione medica (da parte di uno specialista dell'ASL di appartenenza) in cui viene accertata l'utilità della televisione per la persona, si potrebbe ottenere la detrazione Irpef (pari al 19% del costo). A ciò, inoltre, si aggiunge anche l'IVA ridotta al 4%, rispetto al 21% classico.

Lo stesso portale, tuttavia, evidenzia che non è previsto un elenco preciso di apparecchiature tecnico-informatiche su cui è possibile godere delle agevolazioni fiscali, in quanto non esiste una normativa specifica. Tuttavia, queste devono avere delle funzioni specifiche tra cui

assistere la riabilitazione

facilitare la comunicazione interpersonale

facilitare l'elaborazione scritta o grafica

facilitare il controllo dell'ambiente

facilitare l'accesso all'informazione ed alla cultura

Sostanzialmente, quindi, il TV potrebbe anche rientrare e come affermato dal portale, "i disabili hanno il diritto di accedere all’agevolazione Iva a condizione che si tratti di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio". Per quanto riguarda la detrazione IRPEF, invece, spetta a qualsiasi tipo di disabilità fisica, psichica o sensoriale e ne può beneficiare anche il familiare che ha a carico la persona disabile.