Come fare acquisti sicuri online a Natale? I consigli degli esperti di sicurezza

Gli SMS malevoli rappresentano purtroppo solamente una delle tante minacce a cui si può incorrere tramite l'uso di dispositivi tech. Infatti, anche il mondo dello shopping online e dei pagamenti digitali può potenzialmente nascondere delle "insidie", se affrontato con troppa leggerezza.

Basti pensare al fatto che generalmente le spese delle festività, orientate chiaramente a trovare il miglior regalo di Natale possibile, sono frenetiche e possono dunque portare ad acquisti effettuati prestando poca attenzione.

In questo contesto, risulta dunque bene dare un'occhiata alle indicazioni degli esperti di sicurezza di Check Point Software, che hanno analizzato la questione (pensate che a novembre 2021 sono stati scovati oltre 5.300 portali a settimana coinvolti in attività criminali) e divulgato alcune "linee guida" che possono aiutare i clienti a effettuare gli acquisti in modo più sereno. Potete trovarle di seguito (sono legate all'evento Hacking Santa is Coming to Town).

I consigli di Check Point Software per uno shopping online sicuro a Natale

Acquistare sempre da fonti sicure e affidabili; Fare attenzione ai domini "lookalike"; Non farsi ingannare da offerte impossibili; Cercare sempre il lucchetto (HTTPS); Implementare un endpoint e soluzioni di sicurezza e-mail; Fare sempre attenzione alle e-mail di reimpostazione della password.

Insomma, alcuni consigli potrebbero risultare quasi "scontati" per qualcuno tra di voi, ma sicuramente non fa mai male ribadire questi accorgimenti. Inoltre, per gli utenti più esperti potrebbe risultare interessante approfondire la ricerca completa di Check Point Software, che mette in luce anche l'incremento delle attività malevole relative allo shopping online.