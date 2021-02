Come aggiornare ad Android 11? Ecco i passaggi essenziali

Abbiamo visto insieme come aggiornare il proprio smartphone all'ultima versione di Android disponibile e perchè questa pratica è importante per mantenere il telefono in sicurezza. Ma quanto è diverso aggiornare il proprio device ad Android 11? Scopriamolo insieme.

La prima operazione da effettuare è quella di verificare la compatibilità del proprio device con Android 11.

Gli step successivi sono molto simili a quelli necessari per gli altri major update di Android.

Verificare innanzitutto di essere connessi a Internet, altrimenti non sarà possibile effettuare la ricerca degli aggiornamenti. Il passo successivo sarà quello di recarsi nelle Impostazioni e utilizzare la barra di ricerca per trovare la parola Aggiornamenti, altrimenti scorrere in fondo alla lista delle opzioni, sino alle voci Info sul telefono oppure Sistema. A seconda del dispositivo infatti, la sezione relativa agli aggiornamenti potrà essere trovata nell'una o nell'altra categoria.

L'aggiornamento potrà anche essere notificato in modalità push, senza bisogno di un intervento manuale nella ricerca.

Una volta entrati nella schermata dell'aggiornamento, sarà onere del produttore fornire tutte le informazioni necessarie, fra cui le misure necessarie da prendere prima dell'avvio dell'aggiornamento.

In linea generale però si consiglia di effettuare un backup dei propri dati personali, ricaricare il telefono fino almeno al 60% e mantenere attiva la connessione a Internet.