Come aggiornare app su smartphone Android? Guida alla gestione tramite Play Store

Dopo avere visto come aprire file APK su smartphone Android, diamo una rapida occhiata a come aggiornare le app Android. Il procedimento è davvero semplice, dato che si tratta di seguire pochi passaggi sul Google Play Store. Dunque, vedremo anche come gestire al meglio app e giochi installati sul proprio dispositivo mobile.

Innanzitutto, i contenuti che avete scaricato tramite il negozio Google Play potranno essere aggiornati come segue: una volta aperto il Play Store dovrete premere in alto a destra sull’icona del vostro profilo Google. Nel menu a comparsa dovrete premere sulla voce “Gestisci app e dispositivo” e, infine, sulla voce “Aggiornamenti disponibili” nella scheda “Panoramica”. Qui troverete tutte le applicazioni installate sul vostro smartphone o tablet Android con un update disponibile. Premendo sul pulsante “Aggiorna” delle singole app o su “Aggiorna tutto” il sistema procederà automaticamente.

Nel caso delle applicazioni installate direttamente tramite file .apk, il processo è più complicato in quanto, nella maggior parte dei casi, vi troverete costretti a cercare l’aggiornamento tramite canali terzi. Lì starà a voi andare a caccia della fonte più affidabile per ottenere la nuova versione dell’app o gioco di vostro interesse.

Tornando, invece, alla schermata “Gestisci app e dispositivo” su Play Store, lì troverete anche una seconda scheda denominata “Gestisci”. In essa troverete la lista completa delle app installate e lo spazio che occupano sul dispositivo. O ancora, premendo su “Installate” potrete visualizzare al loro posto i contenuti che avete usato almeno una volta e che, al momento, avete disinstallato. Così facendo potrete recuperare app e giochi più vecchi o procedere con la disinstallazione dei prodotti che occupano troppo spazio, a seconda delle vostre necessità.

Restando ancora nel mondo Android, ricordiamo che per il Cyber Monday sono disponibili 23 contenuti in regalo su Play Store.