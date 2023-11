Come aggiornare l'iPhone senza Wi-Fi? Ci sono alcune possibilità

Mentre Apple sta testando iOS 17.2 con la versione beta pubblica, nel corso delle prossime ore è atteso anche iOS 17.1.1, un minor update per iPhone che dovrebbe soffermarsi principalmente sul fix. Tuttavia, come fare per aggiornare lo smartphone se non si è sotto copertura WiFi?

Le possibilità sono essenzialmente due: la prima è rappresentata dall’utilizzo della rete dati 4G e 5G. Basta semplicemente aprire l’applicazione Impostazioni, quindi spostarsi sotto “Generali” ed in “Aggiornamento Software”. Se viene rilevato un nuovo update, l’applicazione vi chiederà di utilizzare la rete dati, confermate ed il gioco è fatto.

Alternativamente, potete affidarvi ad un Mac connesso ad internet. Ciò che dovete fare è collegare l’iPhone al Mac con un cavo USB, autorizzarlo e quindi aprire l’applicazione Mac. Sulla sinistra comparirà nel menù il vostro iPhone: cliccate sul nome e quindi dal tab “Generali” fate click su “Controlla aggiornamenti” e procedete col download. La procedura, ovviamente, potrebbe richiedere qualche minuto per essere completata in quanto dopo il download del file d’aggiornamento i server dovranno verificare che l’update sia autentico e quindi procederanno con l’installazione e daranno l via alla procedura classica che prevede anche il riavvio.

iOS 17.1.1 potrebbe arrivare già oggi e come abbiamo avuto modo di riportare poco sopra, correggerà diversi bug.