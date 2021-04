Come aggiornare a Windows 10 2004? L'aggiornamento gratuito è disponibile per tutti

Atteso come May Update, l'aggiornamento di Windows 10 di maggio 2020 porta il sistema operativo di Microsoft alla build 2004. Scopriamo chi può installarlo e quali sono i principali vantaggi.

L'attesa build 2004 è disponibile per tutti gli utenti che dispongono di un PC con Windows 10 aggiornato alla build 1909 o 1903. Non è dunque disponibile per utenti che abbiano ancora a bordo un sistema operativo precedente, come Windows 8.1 o Windows 7. In questi casi, consigliamo di eseguire quanto prima l'aggiornamento a Windows 10 tramite la nostra guida.

Non è disponibile inoltre per gli utenti che abbiano già provveduto ad aggiornare il proprio sistema operativo alla build opzionale 20H2.

Per effettuare l'upgrade alla build 2004 di Windows 10 sarà sufficiente recarsi nelle Impostazioni di Sistema attraverso l'icona corrispondente oppure semplicemente digitando la parola Impostazioni in barra di ricerca del menu Start.

Nelle impostazioni di sistema, la voce che ci interessa è Aggiornamento e sicurezza, all'interno della quale verrà automaticamente visualizzata la sezione "Aggiornamento delle funzionalità a Windows 10, versione 2004". A questo punto sarà sufficiente selezionare "Scarica e installa" e al termine del processo saremo invitati a riavviare o a pianificare il riavvio per completare l'installazione.

Fra le numerose novità introdotte dalla build 2004, ricordiamo in particolare l'implementazione del WSL 2 con kernel Linux oltre ai miglioramenti nelle performance di Cortana.