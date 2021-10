Come aggiornare da Windows 10 a Windows 11? Ce lo spiega Microsoft

Windows 11 è disponibile da oggi a livello mondiale, e sono tanti gli utenti che già in queste ore stanno effettuando l'aggiornamento al nuovo sistema operativo. Per guidare i meno esperti nel processo di aggiornamento, Microsoft ha pubblicato una breve video guida sul proprio canale YouTube.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, se siete provvisti di un PC basato su Windows 10, troverete la notifica di disponibilità dell'upgrade direttamente in Windows Update, a patto ovviamente che il vostro sistema rispetti i requisiti minimi previsti da Microsoft.

Il processo di download ed installazione, ovviamente, richiederà un pò di tempo e bisognerà effettuare il riavvio del PC per finalizzarlo.

Se il vostro PC non soddisfa i requisiti TPM previsti, è potete saltare i controlli TPM ed installare comunque Windows 11, a vostro rischio e pericolo però.

Qualche minuto fa, inoltre, su queste pagine abbiamo anche pubblicato uno speciale su Windows 11 che spiega quali sono le principali funzionalità e novità introdotte dal colosso di Redmond e come provarlo.

Ricordiamo, infatti, che Windows 11 è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, e nella serata di ieri Microsoft ha iniziato la distribuzione di una nuova build che rispetto all'ultima messa a disposizione degli iscritti al programma Insider ha già un fix.