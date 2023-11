Come aggiungere più account Google al browser su Mac? Non è difficile

Gli account Google sono senza dubbio i più diffusi sul web, e per tale ragione il colosso dei motori di ricerca ha introdotto da tempo la possibilità di aggiungere ad un singolo browser più profili, in modo tale da avere sempre a disposizione i propri dati. Ma come si effettua tale aggiunta?

Il procedimento è molto semplice: ciò che dovete fare, su Google Chrome, è cliccare sull’icona con la vostra foto profilo in alto a destra e quindi fare click su “Aggiungi” sotto ad “Ospite”. Per effettuare il passaggio da un account all’altro, vi basterà cliccare sulla stessa icona e quindi dalla lista fare click su quello che desiderate utilizzare.

Il cambio di account sarà visibile in tutti i servizi di Google, inclusi Documenti, Gmail e Fogli, mentre su YouTube è necessario fare click su “Cambia account” e quindi scegliere il profilo desiderato.

Ricordiamo che di recente Google ha introdotto il supporto alle Passkey, che è in grado di offrire una maggiore sicurezza ai vostri profili attraverso un sistema di autenticazione molto più avanzato e sicuro.