Come aggiungere e aggiornare carte di credito sul proprio account Amazon

Con l’inizio dell’Amazon Prime Day di ottobre 2022 molti utenti si staranno muovendo per completare i propri acquisti il più velocemente possibile, al fine di sfruttare le migliori offerte. Prima di farlo, però, potrebbe essere necessario aggiornare o aggiungere carte di credito all’account Amazon: ecco come si fa.

Per prepararsi anche ai futuri periodi promozionali proposti dalla catena di e-commerce statunitense, vediamo come inserire nuove carte di credito e di debito all’interno del proprio account personale Amazon. Il procedimento da browser Web è il seguente: una volta effettuato il login è necessario recarsi sulla sezione “Il Mio Account”, accessibile in alto a destra nel menu a tendina “Account e liste”.

A questo punto, nella nuova schermata bisogna cliccare su “I miei pagamenti” e vedere il proprio portafoglio, dove si trovano tutte le carte e account salvati. Potrebbe capitare di avere una carta ancora registrata nonostante la cancellazione del conto o la sua scadenza: in tal caso, è sufficiente cliccare sulla carta d’interesse, poi su “Modifica” e, infine, su “Rimuovi dal portafoglio”. Altrimenti, si può aggiungere un metodo di pagamento tramite la voce dedicata, scegliendo tra conto corrente o carta di credito o di debito. Basterà seguire il procedimento indicato da Amazon, a questo punto, per inserire l’opzione di preferenza.

Su smartphone tramite app Amazon Shopping, invece, bisogna premere sull’icona dell’omino collocata sulla barra delle azioni sulla parte inferiore dello schermo. Da qui si deve seguire il percorso “Il Mio Account” > “Pagamenti e Transazioni”, dove si troverà un’anteprima delle carte salvate. Premendo su di esse si possono modificare i dettagli, mentre il tasto “+ Aggiungi” servirà, ovviamente, a inserire altre opzioni di pagamento.

Restando in casa Amazon, ecco un buono sconto da 15 euro in regalo per il Prime Day.