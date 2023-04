Come aggiungere Alexa al proprio iPhone? Si può fare

Secondo le ultime indiscrezioni, iOS 17 porterà grandi novità anche per Siri, che non è certo passato alla storia per essere irresistibile. Se proprio volete affidarvi ad un altro assistente, sappiate che sul vostro iPhone è possibile installare anche Alexa.

Alexa è l’assistente di Amazon che può essere installato su iPhone. Installare Alexa sul vostro smartphone Apple è semplice ed il procedimento è al pari di un’app classica:

Cerca "Alexa" o "Amazon Alexa" nell'App Store.

Tocca l'icona della nuvola o su “scarica” per scaricare l'app.

Tocca il pulsante Apri.

Accedi con il tuo account Amazon.

Imposta l'ID vocale se richiesto o tocca Salta e fallo più tardi.

L’applicazione permette anche di aggiungere il widget di Alexa alla homescreen del vostro iPhone: basta semplicemente premere a lungo in qualsiasi punto della schermata iniziale, quindi sul pulsante + in alto a sinistra (di fianco al notch ed alla Dynamic Island). A questo punto vi basta semplicemente toccare il widget di Alexa e posizionarlo dove desiderate. È disponibile anche un widget che permette di attivare rapidamente Alexa.

Chiaramente, non è possibile sostituirlo a Siri, ma tramite i widget e l’applicazione dedicata si può fare in modo che si utilizzi in maniera più semplice. Ovviamente potete utilizzare Alexa anche per controllare i dispositivi della smart home.