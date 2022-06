Come aggiungere il filtro del pianto su Instagram? Come cavalcare la moda del momento

"Perchè tutti piangono su Instagram?" è la domanda che sicuramente vi sarete fatti sfogliando le storie dei vostri amici o dei VIP. E' il trend del momento della piattaforma di Meta: il filtro con la nostra faccia che piange, ma come si imposta?

Sulla galleria di Instagram effettivamente ne sono presenti tanti, ma basta cercarli per scegliere quello che vi aggrada di più.

Ciò che dovete fare è aprire la fotocamera di Instagram e quindi raggiungere il pallino in basso che permette di sfogliare i filtri. A questo punto nel campo in alto cercate "crying" e vi troverete di fronte a varie versioni dell'effetto che permette di trasformare il vostro volto sorridente in una faccia che piange.

Il trend è nato, come avvenuto anche in altre circostanze, su Snapchat ed è rapidamente approdato anche su Instagram. E' incredibile come i filtri di questo tipo siano realistici in quanto sono in grado di mappare il viso e per inserirci sopra un'espressione che può trarre in inganno molti. Non è un caso che i vip si divertano a provare questo filtro, dal momento che mentre sorridono e scherzano, su schermo compare una faccia disperata.

Nel frattempo, in settimana Instagram ha cambiato il logo ma le reazioni degli utenti non sono state entusiaste.