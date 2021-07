Come aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet su iOS? Questo servizio permette di farlo

L'app Io ancora non consente di inserire il proprio Green Pass nell'Apple Wallet di iOS. Tuttavia, in rete c'è un servizio che permette di farlo per avere sempre a rapida disposizione il Certificato Verde per il Covid-19.

Tramite il tool accessibile attraverso questo indirizzo, infatti, è possibile fare in modo che il Green Pass si possa aggiungere ai wallet attualmente disponibili sul mercato, tra cui quello di Apple.

I sistemi sono due: o effettuate la scansione del QR Code cliccando su "start camera" oppure, dopo aver salvato l'immagine nel rullino fotografico dello smartphone, fate tap su "select file". Lo strumento consente anche di scegliere il colore di sfondo per il "biglietto" che si visualizzerà nel Wallet. Una volta fatto questo basterà accettare la Privacy Policy spuntando l'apposita casella e quindi fare tap su "Add to Wallet".

Se volete aggiungerlo ad Apple Wallet la procedura va seguita, ovviamente da mobile, tramite browser Safari.

A procedimento terminato vedrete il Green Pass nel Wallet con tanto di informazioni sulla data di vaccinazione, il paese in cui è stata effettuata, il numero di dosi ed il tipo di vaccino somministrato.

Per tutte le informazioni su come scaricare il Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato, mentre per la lista dei luoghi in cui sarà obbligatorio avere la Certificazione Verde, è disponibile una notizia completa.