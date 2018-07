Come aggiungere la musica alle Storie di Instagram da Android

Instagram ha implementato da qualche settimana la possibilità di aggiungere musica alle Storie, che ormai da tempo rappresentano la funzione più utilizzata sulla piattaforma di condivisione fotografica. In questo breve tutorial vedremo come aggiungere tracce audio da Android.

La prima cosa da fare, chiaramente, è registrare un video, scattare una foto o selezionarla direttamente dalla galleria. A questo punto bisognerà spostarsi nel menù degli sticker, attraverso il pulsante presente in alto a destra ed a forma di smile quadrato. In questa schermata ci troveremo di fronte ad un nuovo widget, battezzato "Musica". Basterà cliccarci su, trovare una canzone o la clip audio desiderata, ed aggiungerla alla Storia, per poi condividerla con gli amici.

Ricapitoliamo quindi i vari passaggi:

Registrare un video, scattare una foto o sceglierne una dalla galleria; Cliccare sul pulsante degli sticker in alto a destra; Selezionare "Musica"; Cercare la canzone desiderata; Sceglierla; Inserire lo sticker nella posizione desiderata; Condividere la Storia con gli amici.

E se si tratta di una funzione a lungo richiesta dagli utenti, che spesso erano costretti ad affidarsi ad app terze per poter aggiungere sottofondi musicali alle loro Storie, ancora non sappiamo che tipo di accordo abbia stretto Instagram con le etichette discografiche per implementarla, tanto meno se ci sia un accordo. Sarebbe senza dubbio interessante capire che tipo di tornaconto avranno gli artisti da questa feature.