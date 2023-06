Come aggiungere note su PDF da Mac? Alcune possibilità

Dopo aver spiegato come modificare la barra del menù di macOS, ci soffermiamo su un altro aspetto particolarmente interessante ed utile in ambito produttività: l'aggiunta delle note ai file PDF sui Mac.

Al di la delle possibilità offerte dai client di terze parti che permettono di aprire i file PDF, non tutti sanno che anche l'applicazione "Anteprima" preinstallata su macOS consente di aggiungere note e fumetti ai file PDF.

Ciò che bisogna fare è molto semplice: dopo aver aperto un file PDF con Anteprima (basta fare doppio click a meno che non abbiate impostato un'altra app come default), vi basta cliccare sul pulsante con la matita che permette di mostrare la barra strumenti di modifica e quindi fare click su "Nota". Non vi resterà altro che digitare il testo ed il gioco è fatto.

Per aggiungere un fumetto di discorso è diverso e bisogna fare click su "Strumenti", quindi su "Annota" e "Fumetto discorso": a questo punto basta digitare il nuovo testo e se disponibili utilizzare i suggerimenti di scrittura che permettono di ridimensionare un fumetto.

Chiaramente, per modificare le note o i fumetti basta semplicemente fare doppio click su di essi e digitare il nuovo testo o modificare quello esistente.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche spiegato come ripristinare il dock su Mac.