Come aggiungere e rimuovere dispositivi dall'abbonamento DAZN?

Con l’arrivo dei nuovi abbonamenti di DAZN (qui spieghiamo la differenza tra DAZN Standard e DAZN Plus), vengono introdotte delle restrizioni importanti anche in termini di dispositivi associabili all’account, che sono rispettivamente due e sei. Agli utenti però viene garantita un’elevata flessibilità per rimuoverli, ma come si fa?

DAZN sottolinea che gli abbonati possono registrare e rimuovere dei nuovi dispositivi direttamente dall’area “Il mio account” sul proprio sito web. Qui, è necessario spostarsi nel tab “dispositivi”.

Per rimuoverlo basta cliccare sul pulsante “rimuovi dispositivo” direttamente nella stessa pagina, accanto al dispositivo che si desidera rimuovere. Chiaramente, è necessario interrompere la visione del contenuto (se in corso) dal player.

Per aggiungerne uno sempre nella stessa pagina si può cliccare sul pulsante “aggiungi” accanto al dispositivo che si desidera registrare. In questo modo verrà garantita la visione dei contenuti desiderati.

Ricordiamo che proprio qualche giorno fa, DAZN ha reso disponibile il palinsesto completo dei contenuti che saranno trasmessi nel corso della stagione 2022/23. La lista non si limita solo alla Serie A, ma anche ad altri contenuti che vanno a coprire tantissimi sport, tra cui troviamo la Boxe e le arti marziali miste con l’UFC. Inclusa nell’abbonamento anche la visione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 in alta definizione.